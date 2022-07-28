В Калужской области мигранта признали виновным в призывах к терроризму

Выходца из ближнего зарубежья в калужской области признали виновным в интернет-пропаганде деятельности одной из запрещенных в России террористических организаций. В четверг, 28 июля, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Мигранта приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, он в течение двух лет не имеет права администрировать интернет-ресурсы.

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