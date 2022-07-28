В Калуге 20-летний мужчина вымогал деньги у пользователей соцсетей

В Калуге 20-летнему уроженцу Московской области грозит до четырех лет лишения свободы. В четверг, 28 июля, об этом деле рассказали в прокуратуре региона.

Молодой мужчина установил программное обеспечение, с помощью которого получил доступ к личной информации 17 человек.

Он угрожал опубликовать эти сведения и требовал у потерпевших деньги.

Всего предполагаемому преступнику перечислили 160 тысяч рублей.

По уголовной статье ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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