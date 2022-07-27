В Калуге 28-летнему мужчине грозит реальный срок за пьяную езду

В Калуге в ближайшее время начнется суд над 28-летним мужчиной, который дважды попался полицейским за рулем в пьяном виде. Об этом в среду, 27 июля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Второй раз инспекторы остановили подозреваемого в середине апреля нынешнего года. От освидетельствования он отказался.

Калужанину грозит до двух лет лишения свободы.

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