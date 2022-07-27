В Калуге мужчину осудили на 12 лет за торговлю наркотиками

В Калуге районный суд вынес приговор 39-летнего мужчине, которого признали виновным в покушении на сбыт наркотиков. В среду, 27 июля, об этом сообщили в прокуратуре региона.

В июне прошлого года калужанин купил 11 свертков, в которых находились 25 граммов синтетического наркотика. Суд установил, что наркотики мужчина собирался перепродавать.

Виновника отправили в колонию строгого режима на 12 лет.

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