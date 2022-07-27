В Калужской области на пенсионерку оформили кредит без ее ведома

В Калужской области 69-летняя жительница Людиновского района внезапно обнаружила, что на нее оформлен кредит в 35 тысяч рублей. В среду, 27 июля, об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кто именно использовал персональные данные пожилой женщины, сейчас выясняется. Ведется расследование уголовного дела.

Прокуратура помогла пенсионерки остановить принудительное взыскание долга со стороны судебных приставов.

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