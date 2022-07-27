Пятеро пожилых калужан отдали мошенникам 1,6 миллиона рублей

В Калуге пять пожилых человек стали жертвами телефонных мошенников. В среду, 27 июля, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Во всех случаях преступники действовали по одной схеме. Мошенник звонил пожилому человеку и представлялся его родственником, который стал виновником ДТП. Затем трубку брал якобы представитель полиции и требовал деньги для освобождения от уголовной ответственности.

За деньгами приезжал курьер.

В общей сложности пострадавшие калужане отдали 1,6 миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», сейчас ведется расследование.

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