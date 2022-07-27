В Калуге директор турфирмы обманула клиентов на два миллиона рублей

В Калуге 30-летнюю директора турфирмы подозревают в мошенничестве. В среду, 27 июля, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, она продавала клиентам туры, брала полную предоплату, но дальше свои обязанности не выполняла, а все деньги оставляла себе.

На данный момент известно о 12 пострадавших. Общая сумма ущерба – более двух миллионов рублей.

Сейчас ведется расследование уголовного дела. В полиции отмечают, что женщина ранее уже была судима.

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