В Калужской области работник организации обманул начальство на 300 тысяч рублей

В Людиновском районе сотрудника одной из организаций подозревают в мошенничестве. Во вторник, 26 июля, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, он подавал начальству недостоверные данные о премиях подчиненных, а потом те отдавали ему часть денег.

Общий ущерб за семь месяцев составил более 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас ведется расследование.

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