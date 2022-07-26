Убийца с улицы Никитина в Калуге задержан спустя 10 лет

Во вторник, 26 июля, управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о предъявлении обвинения 44-летнему мужчине, которого подозревают в преступлении 10-летней давности.

По версии следствия, в конце августа 2012 года этот человек избил 59-летнего знакомого. Спустя несколько дней тот умер в больнице.

Конфликт произошел во время распития спиртного.

Следствие по этому делу шло несколько лет. Свидетели постоянно меняли показания. Но в июле нынешнего года подозреваемого все же удалось задержать сотрудникам полиции. Он жил в Волгоградской области.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас продолжается расследование.

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