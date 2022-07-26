В Калужской области руководители компании присвоили 5 миллионов рублей при выполнении оборонного заказа

Трое руководителей одной из организаций в Калужской области осуждены за покушение на мошенничество. Во вторник, 26 июля, об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

- При проведении вспомогательных работ на объекте военно-промышленного комплекса в рамках государственного оборонного заказа они незаконно присвоили себе денежные средства в размере более 5 миллионов рублей, - рассказали в УФСБ.

Виновников приговорили к крупным штрафам. Их размер в спецслужбе не уточнили.

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