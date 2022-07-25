Мошенник обманул калужскую компанию на 890 тысяч рублей

Калужане стали жертвой мошенника из Ростовской области. В понедельник, 25 июля, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, преступник нашел на сайте объявление о доставке большой партии стройматериалов. Он связался с заказчиком и представился сотрудником транспортной компании, а потом нашел по объявлению перевозчика. Партию товара он в итоге отвез не по адресу и продал людям, которых нашел в третьем объявлении.

Ущерб составил около 890 тысяч рублей.

Проверяется причастность этого человека к похожему случаю, где он едва не украл 1,6 миллиона рублей.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.