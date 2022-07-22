В Калужской области рецидивист обокрал пожилую женщину

В Хвастовичском районе по подозрению в краже задержан мужчина из Подмосковья, ранее судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления. В пятницу, 22 июля, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, обвиняемый пришел к дому пожилой одинокой женщины и попросил у нее велосипед. Пенсионерка отказала. Тогда преступник дождался, пока женщина уйдет на огород, и украл у нее всю пенсию – 12 000 рублей.

В ближайшее время по делу начнется суд.

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