В Калуге задержан 20-летний курьер, обманувший двух пенсионерок

В пятницу, 22 июля, калужская полиция сообщила о задержании 20-летнего курьера, которого подозревают в мошенничестве.

Он получал адреса от сообщников, забирал у пожилых людей крупные суммы, переводил на счета, а часть оставлял себе.

Перед этим мошенники звонили пенсионеркам, представлялись силовиками и рассказывали, что их дети стали виновниками ДТП.

Одна калужанка отдала 400 тысяч рублей, другая – 100 тысяч.

Ведется расследование уголовного дела.

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