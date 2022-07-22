В Калужской области вынесен приговор бывшему судебному приставу

Бывшей начальнице районного отдела судебных приставов в Бабынинском районе вынесли приговор за присвоение. В пятницу, 22 июля, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- С ноября 2018 года по февраль 2019 года судебный пристав вводила свою электронную подпись в системе, оформляя заявки на возврат со счета во временном распоряжении денежных средств, - пояснили в Следственном комитете. - Данные средства не возвращались лицам, состоящим в базе судебных приставов ни как ошибочно перечисленные, ни как излишне взысканные. Деньги переводила на счет своим знакомым, которые их обналичивали и передавали ей, не подозревая об использовании преступных схем.

36-летнюю женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно. Деньги пострадавшим она вернула. Также виновница компенсировала моральный вред.

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