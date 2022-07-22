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В Калужской области двое рыбаков до смерти избили знакомого

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 22.07.2022 10:13 0 1300
В Калужской области двое рыбаков до смерти избили знакомого

В Думиничском районе Калужской области двое мужчин задержаны по подозрению в избиении до смерти знакомого. В пятницу, 22 июля, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Одному из подозреваемых 43 года, другому – 32. По версии следствия, ночью 8 июля они приехали к реке на рыбалку. Там их ждал общий знакомый.

В какой-то момент мужчины поссорились. В Следственном комитете говорят, что это произошло «на фоне воспоминаний взаимоотношений между жителями соседних деревень в прошлом».

- 44-летнему местному жителю обвиняемые нанесли не менее 14 ударов руками, ногами и деревянными палками в область головы, - подчеркнули в СК. - Мужчина скончался до помещения в местную больницу. Расследование уголовного дела продолжается. В момент совершения преступления обвиняемые находились в состоянии алкогольного опьянения.

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Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 22.07.2022 10:13 0 1300
Тэги: криминал следственный комитет
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