В Калуге задержан 31-летний мужчина, воровавший технику из частных домов

В четверг, 21 июля, управление МВД по Калужской области сообщило о задержании 31-летнего мужчины, которого подозревают в кражах на территории областного центра.

Калужанин воровал технику и инструменты из частных домов, рассказали в полиции.

На данный момент известно о трех случаях с общим ущербом в 56 тысяч рублей. Но количество выявленных преступлений может увеличиться.

Предполагаемому виновнику грозит до двух лет лишения свободы.

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