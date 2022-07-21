В Калуге осудили 45-летнюю женщину, обманувшую покупателей квартир

45-летнюю калужанку признали виновной в мошенничестве. В четверг, 21 июля, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В прошлом декабре она представилась риелтором и убедила жителя Калуги купить муниципальную квартиру всего за 950 тысяч рублей. Низкую цену женщина объяснила связями в Управлении имущественных отношений. В итоге потенциальный покупатель перевел на счет матери мошенницы 250 тысяч рублей, но квартиру так и не смог купить.

Еще одного человека таким же способом женщина обманула на 335 тысяч рублей.

Суд отправил ее в колонию общего режима на три года.

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