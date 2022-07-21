В Калуге судят водителя, который ехал за рулем в состоянии сильного опьянения
Еще один калужанин повторно попался пьяным за рулем. В четверг, 21 июля, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.
Ранее этот человек уже был судим за нетрезвую езду, а в июне вновь сел за руль в состоянии сильного опьянения. Это подтвердило освидетельствование.
Сейчас по делу начинается суд. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.
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