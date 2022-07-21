Житель Калужской области подделал справку для получения водительского удостоверения

В Юхновском районе 44-летнего мужчину подозревают в подделке документа. В четверг, 21 июля, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, местный житель пришел в ГИБДД получать права и подал вместе с другими документами медицинскую справку. Но у полицейских она вызвала подозрение. Как позже выяснилось, мужчина сам ее сделал, взяв за основу старый документ.

За подделку ему грозит до двух лет лишения свободы.

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