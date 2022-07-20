В Калуге 10 лет колонии грозит пожилому мужчине, ударившему ножом женщину

В Калуге завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 67-летнего мужчины. Ему грозит до 10 лет колонии, сообщили в среду, 20 июля, в прокуратуре региона.

Конфликт произошел 1 мая, когда пенсионер выпивал вместе со своей невесткой и еще одной женщиной 48 лет.

Калужанин взял нож и ударил им в живот 48-летнюю женщину. Врачам удалось спасти жизнь пострадавшей.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

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