Жителя Калужской области осудили на девять лет за убийство бывшей жены

57-летнего жителя Жиздры приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы за убийство бывшей жены. В среду, 20 июля, об этом сообщили в прокуратуре калужской области.

Супруги развелись по инициативе женщины в сентябре прошлого года. Мужчина до этого не раз применял физическую силу и угрожал убить жену.

- 16 декабря осужденный, полагая, что бывшая супруга ему изменяет, пришел к ее дому для выяснения отношений, - пояснили в прокуратуре. - Увидев женщину, злоумышленник достал из кармана одежды нож и отвертку и обеими руками нанес ей не менее 22 ударов, в том числе в жизненно важные органы. Проникающие ранения оказались смертельными.

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