Две жительницы Калуги потеряли деньги, продавая вещи через интернет
В Калуге возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении двух молодых людей. В среду, 20 июля, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.
Своих жертв они находили на сайтах бесплатных объявлений. Одна женщина продавала мебель, другая – аудиоколонку.
Мошенники звонили калужанкам и представлялись потенциальными покупателями. Они просили женщин продиктовать номер банковской карты и код из СМС. Данные нужны были якобы для того, чтобы перечислить оплату.
После этого у одной женщины списали со счета 150 тысяч, у другой – 90 тысяч рублей.
Сейчас ведется расследование.
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