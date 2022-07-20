Две жительницы Калуги потеряли деньги, продавая вещи через интернет

В Калуге возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении двух молодых людей. В среду, 20 июля, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

Своих жертв они находили на сайтах бесплатных объявлений. Одна женщина продавала мебель, другая – аудиоколонку.

Мошенники звонили калужанкам и представлялись потенциальными покупателями. Они просили женщин продиктовать номер банковской карты и код из СМС. Данные нужны были якобы для того, чтобы перечислить оплату.

После этого у одной женщины списали со счета 150 тысяч, у другой – 90 тысяч рублей.

Сейчас ведется расследование.

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