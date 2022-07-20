В Калужской области пьяная женщина украла с улицы электросамокат

В Козельском районе 40-летнюю женщину подозревают в краже уличного электросамоката. В среду, 20 июля, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

По версии следствия, ночью она шла пьяной, заметила электросамокат и унесла его домой.

Владелец подал заявление в полицию. Похитительницу нашли по сигналу с датчика, установленного на транспортном средстве.

Предполагаемой виновнице грозит до двух лет лишения свободы.

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