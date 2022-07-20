В Калуге посетителя кафе похитили и держали в гараже

В среду, 20 июля, региональное управление Следственного комитета сообщило о расследовании уголовного дела, которое возбудили после конфликта в одном из кафе Калуги в ночь на 22 января.

По предварительным данным, 36-летний калужанин с братом выпивал в заведении и поссорился с другой компанией. Один из обидчиков нанес ножевое ранение и скрылся. 36-летний калужанин вместе с братом решили отомстить, догнали оппонента, избили, положили в багажник и отвезли в гараж в черте города.

Как отмечают следователи, похитители в гараже неоднократно избивали мужчину, но позже тот все же смог убежать.

Предполагаемого виновника объявили в федеральный розыск. Его задержали сотрудники ГИБДД в Калуге, рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области.

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