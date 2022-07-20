Главная Новости Криминал
График отключения воды Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

В Калуге посетителя кафе похитили и держали в гараже

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 20.07.2022 09:08 4 1594
В Калуге посетителя кафе похитили и держали в гараже

В среду, 20 июля, региональное управление Следственного комитета сообщило о расследовании уголовного дела, которое возбудили после конфликта в одном из кафе Калуги в ночь на 22 января.

По предварительным данным, 36-летний калужанин с братом выпивал в заведении и поссорился с другой компанией. Один из обидчиков нанес ножевое ранение и скрылся. 36-летний калужанин вместе с братом решили отомстить, догнали оппонента, избили, положили в багажник и отвезли в гараж в черте города. 

Как отмечают следователи, похитители в гараже неоднократно избивали мужчину, но позже тот все же смог убежать.

Предполагаемого виновника объявили в федеральный розыск. Его задержали сотрудники ГИБДД в Калуге, рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 20.07.2022 09:08 4 1594
Тэги: криминал
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 4 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Всего проголосовало: 381
Новости Обнинска
Новости партнеров
Погребение или кремация: разбираемся в нюансах
Банк «Открытие»: 48% россиян уверены, что не потеряют работу
Похороны ковидного умершего: что важно знать?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 и на дополнительных выборах депутатов Дзержинского районного Собрания муниципального района «Дзержинский район» четвёртого созыва 11 сентября 2022 года на сайте kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru