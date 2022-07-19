В Калуге украли 2,3 миллиона рублей при покупке медицинского оборудования

Установлена возможная причастность работника одной из организаций областного центра к мошенническим действиям при покупке дорогостоящего медицинского оборудования.

По версии правоохранителей, калужанин, являясь должностным лицом компании, специализирующейся на оказании медицинских услуг, осуществил хищение 2,3 миллионов рублей.

Действуя от имени медицинской организации, фигурант подготовил пакет документов на поставку дорогостоящей моюще-дезинфицирующей системы для эндоскопов с одной из компаний города, при этом предварительно договорившись с поставщиком о существенном завышении цены на закупаемое оборудование.

Оборудование было поставлено и установлено, а денежные средства перечислены на счет поставщика. Последний перевел часть полученных денег на счет, находящийся в распоряжении подозреваемого.

Сотрудниками полиции установлено, что его стоимость при заключении договора была существенно завышена.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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