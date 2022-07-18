В Калуге двое приятелей сбывали фальшивые купюры

В понедельник, 18 июля, УМВД России по Калужской области рассказало об итогах расследования по 9 фактам сбыта поддельных купюр.

Купюры номиналом 2 000 и 5 000 рублей сбывались в торговых точках Калуги. Подозреваемыми оказались калужане 49 лет и 45 лет.

По версии следствия, один из мужчин купил поддельные купюры через интернет в другом регионе и перевез их в Калугу. Ими мужчина расплачивался за товары небольшой стоимости, получая сдачу подлинниками.

Во многих случаях с ним заодно действовал и его приятель, который также приобретал товар на фальшивые деньги, сдачу отдавал товарищу, а себе оставлял покупки.

И вот при очередной попытке сбыть фальшивку приятели были задержаны сотрудниками полиции в торговой точке. Фальшивые купюры обнаружили у них во время личного досмотра. Более того, у одного из мужчин найден наркотик, который он хранил для личного употребления.

Расследование завершено, уголовное дело передано в суд.

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