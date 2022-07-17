Рыбак в Калужской области лишился банковской карты и 12 тысяч рублей

В воскресенье, 17 июля, УМВД России по Калужской области сообщает о возбуждении уголовного дела о краже с банковского счета.

В Бабынинском районе местный житель сообщил в полицию, что пропала его банковская карта, а со счета списано более 12 000 рублей.

Полиция смогла установить подозреваемого - это ранее судимый 24-летний местный житель.

По версии следствия, фигурант был у водоема, где заметил, что в припаркованном автомобиле приоткрыто окно.

В то время как владелец машины рыбачил, парень проник в салон и похитил банковскую карту.

После мужчина бесконтактным способом оплатил чужой картой несколько покупок в разных магазинах.

Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

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