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В Калужской области продолжают фиктивно регистрировать иностранцев

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.07.2022 11:58 0 173
В Калужской области продолжают фиктивно регистрировать иностранцев

В Малоярославецком районе расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

По версии правоохранителей, местная жительница в течение месяца поставила на учет у себя по месту жительства в доме 6 иностранных граждан, не имея намерения предоставить им данное помещение для проживания.

Факт фиктивной постановки на учет был выявлен сотрудниками отдела по вопросам миграции совместно с участковыми.

Как полагают правоохранители, за данные услуги фигурантка получала денежное вознаграждение.       

Согласно действующему законодательству санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. 

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.07.2022 11:58 0 173
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