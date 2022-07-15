Житель Калуги, расслабившись на пляже, остался без телефона

В пятницу, 15 июля, УМВД по городу Калуге сообщает о возбуждении уголовного дела о грабеже.

Калужанин отдыхал на городском пляже, мобильный телефон положил рядом с собой.

В один момент к нему подошел мужчина, схватил телефон и стал убегать. Потерпевший не смог догнать грабителя, мужчина успел скрыться.

Стоимость похищенного – 10 000 рублей.

Полиция установила виновного: это 27-летний ранее судимый мужчина.

По версии полиции, фигурант возле водоема обратил внимание на чужой телефон на земле. Подойдя ближе, он украл телефон, а затем сдал в ломбард. Деньги потратил.

Подозреваемый под подпиской о невыезде. Расследование продолжается. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

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