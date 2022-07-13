В Калужской области мужчина избил сожительницу и убил ее брата

В среду, 13 июля, прокуратура Калужской области рассказала об обвинительном заключении по делу об убийстве в Кировском районе.

В мае 2022 года 31-летний местный житель избил свою сожительницу. Об этом узнал ее брат и приехал поговорить с мужчиной.

Обвиняемый был пьян и вышел на разговор с ружьем. Во время ссоры у подъезда многоквартирного дома кировчанин выстрелил в потерпевшего из охотничьего ружья, от чего мужчина скончался на месте. Однако после убийства обвиняемый не остановился: он закопал труп погибшего вблизи места убийства.

Уголовное дело направлено в суд. 31-летнему фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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