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В Калуге мужчина с ножом в руках украл продукты из магазина

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.07.2022 15:15 1 492
В Калуге мужчина с ножом в руках украл продукты из магазина

В среду, 13 июля, УМВД России по городу Калуге сообщило о возбуждении уголовного дела о разбойном нападении.

В дежурную часть Калуги позвонил администратор продуктового магазина и сообщил, что из торговой точки похитили продукты.

На месте полиция опросила сотрудников магазина, а после приметы мужчины были переданы всем дежурным нарядам.

Подозреваемого заметили сотрудники ППС. Они задержали мужчину и доставили в отдел полиции.  Им оказался 36-летний судимый ранее калужанин.

По версии правоохранителей, мужчина зашел в магазин, взял со стеллажей продукты и спрятал их в карманы. После попытался уйти, но его заметил и остановил у выхода администратор магазина, попросил вернуть похищенное.

Возмутившись, мужчина извлек из кармана нож и стал угрожать сотруднику, а после скрылся с похищенным.

Орудие преступления полиция изъяла у фигуранта. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.07.2022 15:15 1 492
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