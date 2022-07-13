В Калуге мужчина с ножом в руках украл продукты из магазина

В среду, 13 июля, УМВД России по городу Калуге сообщило о возбуждении уголовного дела о разбойном нападении.

В дежурную часть Калуги позвонил администратор продуктового магазина и сообщил, что из торговой точки похитили продукты.

На месте полиция опросила сотрудников магазина, а после приметы мужчины были переданы всем дежурным нарядам.

Подозреваемого заметили сотрудники ППС. Они задержали мужчину и доставили в отдел полиции. Им оказался 36-летний судимый ранее калужанин.

По версии правоохранителей, мужчина зашел в магазин, взял со стеллажей продукты и спрятал их в карманы. После попытался уйти, но его заметил и остановил у выхода администратор магазина, попросил вернуть похищенное.

Возмутившись, мужчина извлек из кармана нож и стал угрожать сотруднику, а после скрылся с похищенным.

Орудие преступления полиция изъяла у фигуранта. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

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