В Калужской области люди все чаще покупают товары у мошенников

Во вторник, 12 июля, УМВД сообщает о расследовании уголовных дел о мошенничестве в интернете.

Жительница Козельска обратилась в полицию. Она покупала ноутбук через сайт объявлений.

С продавцом они обговорили условия, женщина перешла по ссылке, оплатила товар и стала ждать доставки. В оговоренный срок ноутбук не доставили. А продавец перестал выходить на связь.

Женщина потеряла более 50 000 рублей.

А мужчина из Козельского района через интернет покупал пеноблоки.

На сайте объявлений он увидел рекламу о продаже. Перейдя по ссылке, мужчина в мессенджере договорился о покупке с продавцом.

Потерпевшему даже выслали договор для предоплаты. Калужанин перевел 160 тысяч рублей на указанные реквизиты, но товар так и не получил.

В рамках двух уголовных дел о мошенничестве ведется следствие.

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