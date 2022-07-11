В Калужской области мужчина угрожал оппоненту пистолетом, хранил дома гранату и наркотики
В понедельник, 11 июля, прокуратура Калужской области сообщила о вынесении приговора в отношении 60-летнего жителя Дзержинского района.
Мужчина угрожал оппоненту убийством, незаконно хранил оружие, взрывное устройство и наркотики.
В декабре 2021 года на территории строительной площади в Полотняном Заводе подсудимый угрожал убить потерпевшего, а позже выстрелил из пистолета в закрытую дверь строительной бытовки.
Дома у преступника во время обыска нашли само оружие, ручную гранату и наркотики.
Суд приговорил мужчину к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом в 20 тысяч рублей.
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