В Калужской области мужчина угрожал оппоненту пистолетом, хранил дома гранату и наркотики

В понедельник, 11 июля, прокуратура Калужской области сообщила о вынесении приговора в отношении 60-летнего жителя Дзержинского района.

Мужчина угрожал оппоненту убийством, незаконно хранил оружие, взрывное устройство и наркотики.

В декабре 2021 года на территории строительной площади в Полотняном Заводе подсудимый угрожал убить потерпевшего, а позже выстрелил из пистолета в закрытую дверь строительной бытовки.

Дома у преступника во время обыска нашли само оружие, ручную гранату и наркотики.

Суд приговорил мужчину к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом в 20 тысяч рублей.

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