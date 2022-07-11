В Калужской области у парня на улице украли телефон

В понедельник, 11 июля, УМВД рассказало о ходе расследования дела о грабеже в Калужской области. У молодого человека на улице ночью украли телефон.

В дежурную часть Козельска пришел житель Ульяновского района и сообщил, что его ограбили. Поздно вечером к нему на улице подошел пьяный мужчина и предложил проводить потерпевшего. Тот отказался и пошел в другую сторону, однако незнакомец догнал его и сделал подножку. Молодой человек упал и выронил мобильный телефон. Фигурант поднял телефон и, угрожая потерпевшему, скрылся.

Полиция нашла подозреваемого, это ранее судимый 31-летний козельчанин. Похищенный телефон у него изъяли. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

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