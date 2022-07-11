В Калуге парень заглянул в квартиру знакомой, чтобы украсть золото

В понедельник, 11 июля, стало известно о расследовании уголовного дела о краже с незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщает УМВД по Калуге.

В дежурную часть обратилась калужанка, сообщив, что из ее квартиры похитили ювелирные изделия на сумму 30 тысяч рублей.

Потерпевшая рассказала, что собралась надеть золотые цепочки, которые хранила в тумбочке, но их там не оказалось. Женщина проверила все шкафы – золото пропало.

Сотрудники полиции установили подозреваемого. Это 20-летний калужанин, ранее бывавший в гостях у калужанки.

Фигурант, зная, что хозяйки нет, через незапертую дверь проник в ее квартиру. Нашел хранившиеся в шкатулке две золотые цепочки и похитил их. Спустя время украшения сдал в ломбард, а деньги потратил на свои нужды.

Расследование продолжается. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

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