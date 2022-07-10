Житель Калуги задолжал знакомым более 26 млн рублей

В воскресенье, 10 июля, стало известно о направлении в суд уголовного дела о хищении более 26 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура Калуги.

Местный житель обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с марта 2012 года по июнь 2019 года подсудимый просил у знакомых деньги под проценты для развития бизнеса.

Только возвращать долги он не собирался. Калужанин получил от потерпевших более 26 млн рублей.

Уголовное дело теперь рассмотрит суд.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.