Житель Калуги задолжал знакомым более 26 млн рублей
В воскресенье, 10 июля, стало известно о направлении в суд уголовного дела о хищении более 26 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура Калуги.
Местный житель обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с марта 2012 года по июнь 2019 года подсудимый просил у знакомых деньги под проценты для развития бизнеса.
Только возвращать долги он не собирался. Калужанин получил от потерпевших более 26 млн рублей.
Уголовное дело теперь рассмотрит суд.
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