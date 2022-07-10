В Калуге строительную организацию обманули на 440 000 рублей

В воскресенье, 10 июля, стало известно о возбуждении в Калуге уголовного дела о крупном мошенничестве. Об этом сообщает УМВД.

Сотрудник строительной организации Калуги искал в интернете объявление о продаже пиломатериалов. Мужчина позвонил по одному из номеров в объявлении, оговорил место и сроки доставки груза, заключил электронный договор на покупку, после чего перечислил более 440 тысяч рублей в счет оплаты товара.

Продавец дал контакты водителя, который якобы должен был доставить стройматериалы. В указанный день пиломатериалы не привезли. Покупатель позвонил водителю и узнал, что заказа на доставку тому не поступало.

Потерпевший обратился в полицию.

Продолжается расследование. Причастные устанавливаются.

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