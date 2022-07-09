Калужанин заплатил 50 тысяч и остался без интима

В полицию обратился мужчина с заявлением о мошенничестве, совершенном в отношении него под предлогом оказания услуг интимного характера. Ущерб составил более 50 тысяч рублей.

Как рассказал потерпевший, он захотел провести время в обществе девушки с низкой социальной ответственностью, для чего стал просматривать на тематических сайтах различные объявления. Одна из кандидаток внешне заинтересовала его, и он осуществил звонок по размещенному в объявлении номеру телефона, договорившись о месте, куда должна подъехать девушка для оказания услуги.

Спустя некоторое время мужчине поступил звонок от девушки с просьбой о предоплате. Калужанин перевел деньги, но вскоре жрица любви попросила повторить операцию. Потерпевший выполнил просьбу незнакомки и стал ожидать сообщение с номером автомобиля, на котором она должна была подъехать, но вместо этого услышал очередную просьбу о переводе денег.

Мужчина попросил вернуть его 50 тысяч рублей, однако незнакомка перестала выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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