Жители Калужской области берут миллионы в кредит и отдают мошенникам

В четверг, 7 июля, стало известно об очередных случаях мошенничества в Калужской области. В результате одного из них житель Кировского района лишился более 1 млн 800 тысяч рублей, об этом сообщает УМВД.

Мужчине позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка, и сообщил о подозрительной финансовой операции. Звонивший поинтересовался, оформлял ли мужчина несколько минут назад кредит. Затем собеседник сказал, что, вероятно, это действуют мошенники. Для опережения посоветовал потерпевшему самостоятельно оформить кредит, а средства перевести на резервный счет.

Мужчина оформил несколько кредитов в разных банках и в течение месяца ежедневно опереводил небольшие суммы на озвученные ему реквизиты. Общая сумма переводов превысила 1 млн 800 тысяч рублей.

Лишь спустя время мужчина понял, что общался с мошенниками, тогда обратился в полицию.

Другой калужанин, ответив на аналогичный телефонный звонок, перевел на счет мошенникам более 1 млн 400 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Полиция предупреждает, будьте бдительными при поступлении звонков от неизвестных лиц, предлагающих совершить какие-либо финансовые операции! Не выполняйте по указаниям незнакомцев никаких действий по движению своих денежных средств!

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