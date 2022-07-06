Жительница Калуги отдала 40 тысяч рублей мошеннику, надеясь на помощь в получении прав

В среду, 6 июля, УМВД России по Калужской области сообщает о возбуждении двух уголовных дел о мошенничестве. Калужанка рассчитывала на помощь в получении водительского удостоверения, но спустя три месяца поняла, что связалась с мошенником.

В полицию обратилась калужанка и рассказала, что через знакомого вышла на мужчину, который обещал помочь ей сдать экзамен и получить водительские права.

Потерпевшая встретилась с ним и отдала 40 тысяч рублей. Взамен мужчина обещал через две недели выдать ей права.

В день срока фигурант ответил по телефону, что помочь не получилось, и выключил телефон.

Спустя время она перезвонила, потребовала вернуть деньги. Мужчина пообещал сделать это через неделю, но на связь выходить перестал. Не дождавшись возврата денег, спустя три месяца, потерпевшая обратилась в полицию.

Подозреваемый установлен, это 28-летний калужанин.

По версии правоохранителей, мужчина не имел возможности помочь оформить документы, обманул потерпевшую намеренно ради получения денег.

Оказалось, что мужчина может быть причастен к еще одному такому эпизоду в отношении другого калужанина, лишившегося более 97 тысяч рублей.

Возбуждены 2 уголовных дела. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.

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