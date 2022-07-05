Главная Новости Криминал
График отключения воды Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

В Калуге мужчина украл деньги у продавца овощной палатки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.07.2022 16:50 0 427
В Калуге мужчина украл деньги у продавца овощной палатки

Во вторник, 5 июля, УМВД по Калужской области сообщает о задержании в Калуге грабителя по горячим следам.

Женщина сообщила в полицию, что у нее украли деньги. Патруль срочно прибыл на вызов.

Потерпевшая работает в овощной палатке, к ней подошел мужчина.

Он брал в руки разный товар, рассматривал, но ничего не купил. Затем внезапно вырвал из рук женщины сумку и убежал в лес. Спустя всего несколько минут он вернулся, чтобы бросить сумку продавцу за прилавок.

Женщина проверила содержимое – более 5 тысяч рублей пропали из сумки.

Вскоре мужчина был задержан на одной из улиц Калуги. Его забрали в отделение. 44-летний мужчина оказался ранее судим.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.07.2022 16:50 0 427
Тэги: умвд криминал грабеж
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Всего проголосовало: 381
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как выбрать зарядное устройство для ноутбука Apple
Сайт на Node JS: в чем преимущества?
Химчистка пуховиков в Москве

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru