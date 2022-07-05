В Калуге мужчина украл деньги у продавца овощной палатки

Во вторник, 5 июля, УМВД по Калужской области сообщает о задержании в Калуге грабителя по горячим следам.

Женщина сообщила в полицию, что у нее украли деньги. Патруль срочно прибыл на вызов.

Потерпевшая работает в овощной палатке, к ней подошел мужчина.

Он брал в руки разный товар, рассматривал, но ничего не купил. Затем внезапно вырвал из рук женщины сумку и убежал в лес. Спустя всего несколько минут он вернулся, чтобы бросить сумку продавцу за прилавок.

Женщина проверила содержимое – более 5 тысяч рублей пропали из сумки.

Вскоре мужчина был задержан на одной из улиц Калуги. Его забрали в отделение. 44-летний мужчина оказался ранее судим.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.