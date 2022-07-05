Женщина в Калуге увлеклась растениеводством, теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы

Во вторник, 5 июля, стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Калуги по статье о незаконном хранении наркотических средств. Об этом сообщили в УМВД России по Калужской области.

По версии следствия, ранее судимая 47-летняя калужанка нашла в лесу наркосодержащие растения, собрала, высушила их и хранила у себя в гараже для личного употребления.

Позже хозяйка решила проращивать из семян новые кусты. Женщина исправно ухаживала за коноплей: посадила в горшочки, поливала, обрабатывала до тех пор, пока оперативники, обследуя гараж, не изъяли семь кустов вместе с оборудованием для выращивания.

Забрали и три высушенных куста, несколько банок и бумажных свертков массой более 560 граммов.

Расследование продолжается. Женщине грозит до 10 лет тюрьмы.

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