Экипаж ДПС в Калужской области задержал таксиста-грабителя из Брянска

Во вторник, 5 июля, на территории Калужской области задержали таксиста, укравшего деньги у пассажирки из Брянска. Об этом сообщает УМВД по Калужской области.

Сотрудники Госавтоинспекции получили информацию о подозреваемом, напавшем в Брянске на женщину-пассажира. Мужчина, применив насилие, похитил у потерпевшей 12 тысяч рублей и скрылся.

Экипаж ДПС обнаружил и остановил машину подозреваемого на трассе в нашем регионе. Водитель задержан.

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