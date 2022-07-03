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Житель Калужской области планировал отпуск в санатории, но остался без денег

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.07.2022 12:30 1 604
Житель Калужской области планировал отпуск в санатории, но остался без денег

В субботу, 2 июля, стало известно о случае мошенничества при покупке путевки в санаторий. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области.

Житель Обнинска обратился в полицию с заявлением о краже у него более 90 тысяч рублей.

Потерпевший хотел купить путевку в санаторий на юге, чтобы провести там отпуск.

На сайте понравившегося санатория он оставил заявку на бронирование. Мужчине написал менеджер, с котором потерпевший обсудил порядок оплаты и оформления заказа и перевел деньги на указанный счет. После стал ждать подтверждения бронирования.  

Однако ответа не было. Житель Обнинска снова написал менеджеру, спросил, когда будет направлена путевка. Менеджер заверил, что оплата на счет не поступила и следом направил мужчине ссылку, по которой якобы можно будет провести оплату.

Потерпевший не стал переводить деньги второй раз и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, идет следствие.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.07.2022 12:30 1 604
Тэги: криминал мошенники
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