Организатора незаконной регистрации мигрантов судили в Калужской области

В среду, 29 июня, СУ СК России по Калужской области сообщает о приговоре по делу об организации незаконной миграции. 33-летний житель Калужской области признан виновным.



В результате следствия выяснилось, что мужчина за деньги фиктивно ставил на учет иностранцев в разных квартирах города Сосенский Козельского района.

Благодаря дельцу, на территорию России незаконно прибыли более 30 граждан Украины, Молдовы, Армении и Азербайджана.

Когда преступления мужчины были обнаружены, ему удалось скрыться. Спустя время вычислили, что мужчина находится в Армении. Там он был задержан и доставлен в Калугу.



Суд приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 150 тысяч рублей.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.