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Организатора незаконной регистрации мигрантов судили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.06.2022 14:00 0 407
Организатора незаконной регистрации мигрантов судили в Калужской области

В среду, 29 июня, СУ СК России по Калужской области сообщает о приговоре по делу об организации незаконной миграции. 33-летний житель Калужской области признан виновным.

В результате следствия выяснилось, что мужчина за деньги фиктивно ставил на учет иностранцев в разных квартирах города Сосенский Козельского района.

Благодаря дельцу, на территорию России незаконно прибыли более 30 граждан Украины, Молдовы, Армении и Азербайджана.

Когда преступления мужчины были обнаружены, ему удалось скрыться. Спустя время вычислили, что мужчина находится в Армении. Там он был задержан и доставлен в Калугу.

Суд приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 150 тысяч рублей.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.06.2022 14:00 0 407
Тэги: мигранты следственный комитет
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