Калужанин дал приют любителям покурить наркотики и сел на два года

В Калуге осужден 32-летний местный житель за организацию притона в своей квартире для употребления наркотиков. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает прокуратура Калужской области.

Отмечается, что запрещенные вещества он употреблял и сам.

- Установлено, что злоумышленник, являясь потребителем наркотических средств, предоставлял квартиру, в которой проживал, лицам, употребляющим наркотические средства, для их систематического потребления, а также предоставлял курительные приспособления, - подчеркивает прокуратура.

Злоумышленнику назначено два года колонии общего режима.

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