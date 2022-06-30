Директора управляющей компании в Калуге обвиняют в присвоении 400 тысяч рублей

Прокуратурой города Калуги признано законным возбуждение уголовного дела в отношении директора одной из управляющих компаний.

В ходе проверки было установлено, что директор УК неправомерно начислил жильцам дома по улице Болотникова в квитанции об оплате коммунальных услуг долг в размере более 400 тысяч рублей, разделив его на квадратные метры с общей площади жилых помещений, находящихся в собственности жильцов дома.

В результате преступных действий директора причинен существенный вред правам и законным интересам жителям дома.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.

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