Калужская полиция задержала воров автозапчастей из Смоленска

В четверг, 30 июня, УМВД по Калужской области сообщила о завершении расследования массовых краж автозапчастей. В этом преступлении обвиняют двоих жителей Смоленской области.

Молодые люди в прошлом году обворовывали обнинских автолюбителей. Они подыскивали автомобиль необходимой им марки, ночью приезжали к месту его парковки и снимали с него катализатор (часть глушителя), который затем продавали.

Полицейским в ходе следствия удалось установить марку автомобиля воров и их задержали.

Следствие установило, что от действий смолян пострадали три жителя Обнинска. Еще одну попытку снять катализатор они предприняли в Боровске, но не довели это грязное дело до конца. Ворам грозит до 10 лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.