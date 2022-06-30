В Калужской области украли 7 флагов с площади Победы

В четверг, 30 июня, УМВД по Калужской области сообщила о задержании в Кондрове двух молодых воришек 1994 и 1995 годов рождения.

Молодые люди украли на площади Победы 7 флагов РФ. Однако они грели их патриотические чувства совсем недолго. Полиция изучила записи камер наблюдения, опросила тех, кто мог что-то знать о происшествии и вскоре вычислила воров.

Подозреваемые в похищении флагов сознались и выдали украденное. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Виновным грозит до 5 лет лишения свободы. Дело уже направлено в суд.

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