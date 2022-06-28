В Калуге мужчина угрожал жене пистолетом

Во вторник, 28 июня, УМВД России по городу Калуге рассказывает о возбуждении уголовного дела о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

38-летний ранее судимый житель Калуги поругался со своей женой. Мужчина был пьян и схватился за пистолет, который лежал у него в шкафу.

Агрессивный мужчина направил оружие на женщину и угрожал ей. Калужанка испугалась, вызвала наряд полиции.

В ходе обыска в квартире обнаружили пригодный для стрельбы самодельный пистолет.

Изъяты и патроны, 34 штуки, пригодные для стрельбы.

По версии правоохранителей, мужчина купил пистолет и патроны в интернете, не получив разрешение на приобретение и хранение оружия.

Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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